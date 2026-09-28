Magyar Péter csak vádaskodik a telefonlopási ügyében + videó

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A rendkívüli ülés után folytatta munkáját az Országgyűlés, amelynek a kezdetén Magyar Péter napirend előtt szólalt fel. A miniszterelnök a telefonlopási ügyében csak vádaskodott és az ügyészséget fenyegette. Azonban a romló gazdasági helyzetről, valamint a kormányzati kudarcokról nem ejtett szót.

Máté Patrik
2026. 09. 28. 13:08
Fotó: Ladóczki Balázs
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A kormányzati kudarcokról tereli a figyelmet Magyar Péter

Rétvári Bence a válaszában felhívta a figyelmet, hogy a miniszterelnök a felszólalásában egyetlen másodpercig nem beszélt a saját kormányzásáról. A KDNP frakcióvezetője szerint Magyar Péter csak fenyegetőzik és visszafele mutogat. Az ellenzéki politikus jelezte, hogy az ügyészség nem a kormány szerve, a miniszterelnök mégis „apróhirdetést ad fel” a legfőbb ügyészi munkára. 

Minden hatalmat maga alá akar söpörni, már a látszatra sem ügyel, miniszterelnökként elmondja, hogy milyen jelöltet vár el a köztársasági elnöktől. Rögtön egy hónapon belül meg is alázta Baka Andrást

– fogalmazott Rétvári Bence.

A KDNP politikusa felhívta a figyelmet a katás adóemelésre, a romló foglalkoztatási adatokra, az építőipari teljesítmény csökkenésére, valamint a magas üzemanyagárra is. Szerinte Magyar Péter a beszédeivel a kormányzati kudarcokról próbálja elterelni a figyelmet.

Magyar Péter nyíltan rágalmaz képviselőket

Bóka János a kormányfőnek címezve azt mondta, hogy ami ma a magyar jobboldallal történik, annak az igazságszolgáltatáshoz a világon semmi köze nincs. A Fidesz frakcióvezetője szerint ami történik, az egy politikai hajtóvadászat.

Magyar Péter nyíltan utasítja és fenyegeti a rendőrséget, az ügyészséget. Egy új ÁVH-t is létrehoz, ami a politikai önkény végrehajtószerve

– tette hozzá.

Bóka János leszögezte, hogy Magyar Péter nyíltan rágalmaz képviselőket, majd leszögezte, kiállnak az érintettek mellett. Továbbá a későbbi felelősségre vonásról is beszélt.

Három képviselő mentelmi jogáról döntöttek

Mint ismert, azért hívták össze reggelre a parlament plenáris ülését, hogy a képviselők szavazzanak Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Seszták Miklós mentelmi jogáról. Ahogy arról lapunk beszámolt, a miniszterelnöknek, illetve a két ellenzéki politikusnak is felfüggesztették a mentelmi jogát. Emellett a képviselők döntöttek a Baka András államfő által legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is, akit nem támogatott az Országgyűlés tiszás többsége a pozícióra.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

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