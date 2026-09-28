Borítókép: Panyi Miklós, a Fidesz képviselője (Forrás: Facebook/Panyi Miklós)
Panaszt tett Panyi Miklós a 11 éves Martin ügyében: azonnali nyomozást sürget
A Fidesz országgyűlési képviselője szerint tisztázni kell, milyen körülmények között került a 11 éves fiú Budapestre, majd Tarnazsadányba, illetve kik és milyen felhatalmazással foglalkoztak vele. Panyi Miklós a BRFK-n személyesen nyújtotta be panaszát a nyomozás elrendelését elutasító rendőrségi határozattal szemben.
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