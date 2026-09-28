Őrizetbe vették Seszták Miklóst
A Központi Nyomozó Főügyészség őrizetbe vette Seszták Miklóst azután, hogy ügyvédjével besétált a főügyészség épületébe. A gyanú szerint a volt fejlesztési miniszter és társa több mint tízmilliárd kenőpénzt fogadott el vállalkozóktól.
Politikai leszámolás a jobboldal ellen
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