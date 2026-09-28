Nyolcvanegy évesen motorozott Blackpoolból Budapestig Endrész László artistaművész

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Másfél nap alatt tette meg motorral a Blackpool és Budapest közötti 2130 kilométeres utat a 81 éves Endrész László. A magyar származású artistaművész és cirkuszigazgató Guinness-rekordkísérletként meghirdetett vállalkozásával a rákszűrés fontosságára és a magyar rákkutatás támogatására is fel akarta hívni a figyelmet. A nem mindennapi út mögött több mint hat évtizedes artistapálya és személyes történet is áll.

Viland Gabriella
2026. 09. 28. 12:43
Fotó: Facebook/Fővárosi Nagycirkusz
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Az Endrész család 1992-ben került a cirkusz élére. Endrész László több mint három évtizeden át irányította a Blackpool Tower Circus műsorait, mielőtt 2025-ben átadta a vezetést fiainak. A család azonban továbbra is szorosan kötődik az intézményhez: fia, Laci Endresz Jr. Mooky the Clown néven vált Blackpool egyik legismertebb cirkuszi előadójává. Endrész munkája a popzene világával is találkozott. A Blackpool Tower Circus történeti összefoglalója szerint ő tanította meg egykerekűzni a Take That tagjait a brit együttes The Circus című turnéjához, és a produkció cirkuszi koreográfiájának kialakításában is részt vett.

Több mint kétezer kilométer az ügyért

Endrész László most egészen más szerepben került ismét reflektorfénybe. A Fővárosi Nagycirkusz már az indulás előtt Guinness-rekordkísérletként és jótékonysági kezdeményezésként hirdette meg a Blackpool és Budapest közötti motorozást. A tervek szerint szeptember 25-én indult Angliából, Budapesten pedig a mellrák elleni motoros felvonulás résztvevői csatlakoztak hozzá. A 2130 kilométeres út teljesült. A Guinness-rekord hivatalos elismeréséről ugyanakkor egyelőre nem találtunk a Guinness World Records által közzétett megerősítést, ezért a teljesítményt jelenleg pontosabb rekordkísérletként említeni. A történet súlyát azonban nem pusztán a rekordkísérlet adja. A 81 éves artista több mint kétezer kilométert motorozott azért, hogy saját betegségének tapasztalatából kiindulva hívja fel a figyelmet a daganatos betegségek elleni küzdelemre, a szűrővizsgálatokra és a segítségre szorulók támogatására.

 

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