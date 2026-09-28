Kiküldték Gulyás Virágot a parlamenti ülésről, mert reagált Magyar Péter provokációjára
Újabb „elfogulatlan” mozzanat az tiszás házelnök vezette Parlament történetében.
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