Az államnak is megéri a lakossági állampapír

Az adómentesség egyik legfontosabb előnye, hogy jelentős hazai befektetői bázist hozott létre. A háztartások jellemzően kevésbé hirtelen reagálnak a nemzetközi pénzpiaci mozgásokra, mint a külföldi intézményi befektetők, ezért a lakossági finanszírozás stabilabbá teheti az államadósság finanszírozását. Az állami finanszírozás diverzifikációja szintén fontos szempont: ha az állam nem kizárólag bankokra és külföldi befektetőkre támaszkodik, hanem jelentős lakossági finanszírozással is rendelkezik, ellenállóbbá válhat a külső piaci sokkokkal szemben.

Miről van szó?

Magyarországnak két hónapja van arra, hogy válaszoljon az Európai Bizottság kifogásaira, és megszüntesse a bizottság által kifogásolt jogsértést. Ha a bizottság nem kap kielégítő választ, indokolással ellátott véleményt adhat ki, amelyben részletesebben meghatározza, milyen uniós előírásokat sért a magyar szabályozás. Ha a kormány ezt követően sem változtat a kifogásolt passzusokon, a bizottság az Európai Bíróság elé viheti az ügyet.

A bírósági eljárás végén akár pénzügyi szankció is kiszabható.

A kötelezettségszegési eljárás ugyanakkor jellemzően akár évekig is eltarthat.

A cikk megírásában közreműködött Somogyi Orsolya