Borítókép: Diáktüntetés (Fotó: Mirkó István)
Megfutamodott Lannert Judit, megint nem válaszolt a tüntető diákok kérdéseire
Mintegy száz demonstráló gyűlt össze szerdán az oktatási minisztérium előtt, hogy tiltakozzon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Karának tervezett bezárása ellen. A hallgatók szerették volna, ha Lannert Judit oktatási miniszter személyesen válaszol a kérdéseikre, a tárcavezető azonban nem jelent meg a tüntetők előtt. A felszólalók szerint a döntés nemcsak a hallgatók jövőjét veszélyezteti, hanem az egyetemi autonómia súlyos megsértését is jelenti.
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