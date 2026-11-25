Korábban tagadták a Ruff-lista létezését

A mostani adatigénylés előzménye, hogy a Magyar Nemzet október 20-án több, egymástól független forrásra hivatkozva arról számolt be: létezhet egy úgynevezett Ruff-lista, amelyen a korábbi kormányzat idején vezető pozíciót betöltő állami tisztségviselők szerepelhetnek. Értesüléseink szerint több érintett hiába próbált más államigazgatási szervnél elhelyezkedni, jelentkezésük rendre elutasításba ütközött. Többen informális úton arról értesültek, hogy a nevük nem ment át a szűrőn. Egy tiszás miniszter is megerősítette lapunknak, hogy tud ilyen névsor létezéséről.

A Miniszterelnökség akkor kategorikusan tagadta értesüléseinket, és azt közölte:

semmiféle ilyen lista nem létezik.

A történet másnap újabb fordulatot vett. A Telex október 21-i cikkében több forrásra hivatkozva arról írt, hogy Ruff Bálint meghatározó szerepet játszhatott a magas rangú kormányzati tisztségviselők kiválasztásában, és több esetben visszadobhatta a miniszterek első államtitkárjelöltjeit. A lap értesülései szerint az átvilágítás során nemcsak az előző kormányzathoz, hanem a korábbi ellenzékhez fűződő kapcsolatok is szempontként merülhettek fel.

A Telex a Miniszterelnökséget is megkereste. A tárca akkori válaszában arra hivatkozott, hogy Ruff Bálintnak az államtitkárok és helyettes államtitkárok esetében nincs jogszabályi kifogásolási joga. A minisztérium a törvényi rendelkezésekre hivatkozott, és azt közölte, hogy a miniszter a feladat- és hatásköreit a rá irányadó jogszabályoknak megfelelően gyakorolja.

A Magyar Nemzet október 22-én újabb cikkben foglalkozott az üggyel. Rámutattunk: a Miniszterelnökség listával kapcsolatos tagadása önmagában nem válaszolja meg, hogy milyen információk és milyen szempontok alapján történik a kormányzati személyzeti döntések előkészítése. A kormányzati igazgatásban ugyanis léteznek központi személyügyi rendszerek, így

a kérdés nem kizárólag egy konkrét névsor létezéséről szól, hanem arról is, hogy milyen adatok és értékelések alapján születnek a kinevezésekkel kapcsolatos döntések.

Október 27-én lapunk arról is beszámolt, hogy értesüléseink szerint valamennyi minisztériumban lehet olyan személy, aki Ruff Bálint számára gyűjt információkat az előző tizenhat év kormányzati működéséről. Az egyes tárcáknál készülő összesítésekben nemcsak korábbi vezetők, hanem gazdasági társaságok nevei is szerepelhetnek. Ez az értesülés már túlmutatott a szűken vett személyzeti kérdéseken, és egy szélesebb kormányzati információgyűjtés lehetőségét is felvetette.