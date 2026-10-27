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Ruff Bálint behálózhatta az összes minisztériumot, ezt a feladatot adhatta ki az embereinek

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Ruff Bálint behálózhatta az összes minisztériumot, ezt a feladatot adhatta ki az embereinek

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Lapunk információi szerint minden egyes minisztériumban lehet olyan személy, aki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter számára gyűjt információkat az előző tizenhat év kormányzati működéséről. Értesüléseink szerint az egyes tárcáknál külön-külön is készülhetnek olyan összesítések, amelyekben nemcsak korábbi vezetők, hanem cégek nevei is szerepelhetnek. A Miniszterelnökség korábban azt állította, hogy „semmiféle” Ruff-lista nem létezik.

Gábor Márton
2026. 10. 27. 16:24
Ruff Bálint behálózhatta az összes minisztériumot, ezt a feladatot adhatta ki az embereinek
Ruff Bálint (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hamarosan újabb részletek jöhetnek

A Magyar Nemzet eközben további információkat szerzett az állítólagos listáról és annak működéséről, lapunk hamarosan nyilvánosságra hozza a lista egy részletét. Ennek segítségével minden korábbinál pontosabban lehet majd megvizsgálni, hogy milyen személyek és – mostani információink szerint – milyen gazdasági szereplők neve kerülhetett be az egyes összeállításokba. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a szóban forgó listán azok a korábbi vezető tisztségviselők szerepelhetnek, akiket az államigazgatásban máshol sem kívántak foglalkoztatni. Forrásaink ezt a belső körökben emlegetett névsort „Ruff-listaként” írják le. A megnevezés hátteréről és arról, hogy pontosan kik szerepelhetnek a listán, az milyen formában készülhetett, illetve ki adta ki az utasítást ennek esetleges  összeállítására, egyelőre nem áll rendelkezésre információnk. Azt azonban egy tiszás miniszter is megerősítette lapunknak, hogy tud ilyen lista létezéséről. 

Az ügyben lapunk ismét kérdéseket intézett a Miniszterelnökséghez. Amennyiben érkezik válasz, frissítjük a cikkünket. 

Borítókép: Ruff Bálint (Fotó: Ladóczki Balázs)

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