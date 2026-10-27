Ruff Bálint behálózhatta az összes minisztériumot, ezt a feladatot adhatta ki az embereinek

Hamarosan újabb részletek jöhetnek

A Magyar Nemzet eközben további információkat szerzett az állítólagos listáról és annak működéséről, lapunk hamarosan nyilvánosságra hozza a lista egy részletét. Ennek segítségével minden korábbinál pontosabban lehet majd megvizsgálni, hogy milyen személyek és – mostani információink szerint – milyen gazdasági szereplők neve kerülhetett be az egyes összeállításokba.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a szóban forgó listán azok a korábbi vezető tisztségviselők szerepelhetnek, akiket az államigazgatásban máshol sem kívántak foglalkoztatni. Forrásaink ezt a belső körökben emlegetett névsort „Ruff-listaként” írják le. A megnevezés hátteréről és arról, hogy pontosan kik szerepelhetnek a listán, az milyen formában készülhetett, illetve ki adta ki az utasítást ennek esetleges összeállítására, egyelőre nem áll rendelkezésre információnk. Azt azonban egy tiszás miniszter is megerősítette lapunknak, hogy tud ilyen lista létezéséről.

Az ügyben lapunk ismét kérdéseket intézett a Miniszterelnökséghez. Amennyiben érkezik válasz, frissítjük a cikkünket.