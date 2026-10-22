Léket kapott a miniszterelnökség Ruff-lista létezését tagadó állítása

A kérdésre ugyanis a „Ruff-lista nem létezik” önmagában nem ad választ, éppen ellenkezőleg, felveti azt a kérdést, hogy a miniszter milyen szempontok alapján emel kifogást bizonyos kinevezések ellen, illetve, hogy a tárcavezető túllépett-e a hatáskörén bizonyos kinevezések megvétózásakor.

Személyes benyomások döntenek?

Ha a Miniszterelnökség vezetője valóban központi szerepet játszik a kormányzati személyi döntésekben, nem volna életszerű azt feltételezni, hogy a jelöltekről pusztán személyes benyomások alapján határoz. A kormányzati igazgatásban ugyanis léteznek hivatalos személyügyi nyilvántartások és döntéstámogató rendszerek. A kormányzati személyügyi rendszerben a szakmai vezetők és kormánytisztviselők adatai is kezelt adatkörbe tartoznak, a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR) pedig jogszabályban meghatározott keretek között működik.

Vannak nyilvántartások, személyügyi adatok, vezetői előéletre vonatkozó információk és döntéstámogató rendszerek. A kérdés tehát sokkal inkább az, hogy ha egy korábbi vezetőnek azért nem sikerül egy másik államigazgatási szervnél elhelyezkednie, mert – ahogy a lapunknak korábban nyilatkozó források azt állították – „nem mentek át a szűrőn”, akkor jogosan merül fel a kérdés: mi volt az a szűrő?