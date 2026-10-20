Titkos lista alapján dönthet a közigazgatás új vezetőiről Ruff Bálint

„Ruff-lista”: állítólag készült egy névsor

A háttérben egy olyan névsor is készülhetett, amelyen azok a korábbi vezető tisztségviselők szerepeltek, akiket az államigazgatásban máshol sem kívántak foglalkoztatni. Forrásaink ezt a belső körökben emlegetett névsort „Ruff-listaként” írják le. A megnevezés hátteréről és arról, hogy pontosan kik szerepelhetnek a listán, az milyen formában készülhetett, illetve ki adta ki az utasítást ennek esetleges összeállítására, egyelőre nem áll rendelkezésre információnk. Azt azonban egy tiszás miniszter is megerősítette lapunknak, hogy tud ilyen lista létezéséről.

A lapunknak nyilatkozó források érthető okokból név nélkül nyilatkoztak, mint egyikük fogalmazott: Ruff Bálint haragja bárkit utolérhet.

Az ügyben kérdéseket küldtünk a Miniszterelnökség sajtóosztályára. A tárca cikkünk megjelenését követően, soha korábban nem tapasztalt gyorsasággal válaszolt. Azt írták,

semmiféle ilyen lista nem létezik.

Aláírásként pedig csak annyit írtak: „Kormányzati Kommunikáció”.