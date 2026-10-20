Rendkívüli

Titkos lista alapján dönthet a közigazgatás új vezetőiről Ruff Bálint

Rendkívüli

Lőrincz Viktóriának a balek szerepét szánhatják, míg kitalicskázzák az összes pénzt az országból

Titkos lista alapján dönthet a közigazgatás új vezetőiről Ruff Bálint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

„Ruff-listaként” emlegetett névsor készülhetett a korábbi kormányzat idején vezető pozíciót betöltő állami tisztségviselőkről – értesült a Magyar Nemzet. Több, egymástól független forrás szerint a listán szereplő személyek hiába próbáltak később más államigazgatási szervnél elhelyezkedni, jelentkezésük rendre elutasításba ütközött.

Gábor Márton
2026. 10. 20. 16:05

Az érintettek közül többen azt állították: 

informális úton arról értesültek, hogy a nevük „nem ment át a szűrőn”.

Ez pedig azért különösen érdekes, mert a források szerint nem egyszerűen arról lehetett szó, hogy egy-egy állami szerv saját hatáskörben nem tartotta megfelelőnek az adott jelentkezőt.

„Ruff-lista”: állítólag készült egy névsor

A háttérben egy olyan névsor is készülhetett, amelyen azok a korábbi vezető tisztségviselők szerepeltek, akiket az államigazgatásban máshol sem kívántak foglalkoztatni. Forrásaink ezt a belső körökben emlegetett névsort „Ruff-listaként” írják le. A megnevezés hátteréről és arról, hogy pontosan kik szerepelhetnek a listán, az milyen formában készülhetett, illetve ki adta ki az utasítást ennek esetleges  összeállítására, egyelőre nem áll rendelkezésre információnk. Azt azonban egy tiszás miniszter is megerősítette lapunknak, hogy tud ilyen lista létezéséről. 

A lapunknak nyilatkozó források érthető okokból név nélkül nyilatkoztak, mint egyikük fogalmazott: Ruff Bálint haragja bárkit utolérhet. 

Az ügyben kérdéseket küldtünk a Miniszterelnökség sajtóosztályára. A tárca cikkünk megjelenését követően, soha korábban nem tapasztalt gyorsasággal válaszolt. Azt írták, 

semmiféle ilyen lista nem létezik.

Aláírásként pedig csak annyit írtak: „Kormányzati Kommunikáció”. 

Borítókép: Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt (Fotó: Máté Krisztián) 

listaRuff BálintminiszterelnökségMagyar PéternévsorSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkörömletépési engedélyre

Bayer Zsolt: A körömletépési engedélyre még kicsit várni kell

Bayer Zsolt avatarja

Új jogköröket kapott az új ÁVH-ként emlegetett hivatal.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu