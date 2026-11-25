Bár Székelyföld kapcsán többnyire Maros, Hargita és Kovászna megyéről beszélünk, a történelmi régió Brassó és Bákó megye egyes településeire is kiterjed. Izsák Balázs példaként a Brassó megyei Apácát és Alsórákost, illetve a Bákó megyei Gyimesbükköt említette.

A petícióban azt kérik, hogy az új közigazgatási régió kizárólag a dokumentum mellékletében felsorolt 149 önkormányzatból álljon. A területet nem etnikai alapon határozták meg, hiszen román többségű települések is szerepelnek a jegyzékben – mondta Izsák Balázs.

A Maszol azon kérdésére, hogy nem tartanak-e attól, hogy a kezdeményezés felerősíti a román lakosság egy részében ma is élő, időről időre hangoztatott félelmet, miszerint a magyarok el akarják venni Erdélyt, Csibi Attila elmondta, már megjelentek erre vonatkozó reakciók. Izsák Balázs hangsúlyozta, Székelyföldre gazdasági régióként is tekintenek, amelynek létrehozásából nemzetiségtől függetlenül minden ott élő profitálhatna.

A petícióhoz részletes jogi indoklást mellékeltek, amelyben a román közigazgatási jog mellett európai és nemzetközi dokumentumokra, de a román–magyar alapszerződésre is hivatkoznak.