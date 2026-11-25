„Lex Deutsch 4,5,6” – sorolta lapunknak Deutsch Tamás, akit Strasbourgban csíptünk el (videó)
A Tisza Párt és Magyar Péter hatalmi eszközökkel korlátozza a sportközösségek autonómiáját és az EP-képviselők parlamenti felszólalási jogát, miközben szerinte a politikai hibákról való terelés eszköze lett a büntető igazságszolgáltatás, ezt mondta lapunknak Deutsch Tamás, akit Strasbourgban sikerült elcsípnünk. Az európai parlamenti képviselő a sportvezetőket érintő jogszabály-módosításokról, az európai parlamenti képviselők hazai felszólalási jogáról, valamint a közélet hangvételéről is beszélt.
További Külföld híreink
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Átrajzolnák Románia térképét – a magyar regionális szervezetek petícióban kérik, hogy őket is kérdezzék meg
Véletlenül sem a demokráciáról szólt – Dömötör Csaba lapunknak beszélt arról, miért zárják le a hetes cikkelyes eljárást hazánk ellen (videó)
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en