A hivatalos statisztikák meredek emelkedést mutatnak. 2015 végén körülbelül 286 000 kézi lőfegyver-tartási engedélyt regisztráltak. 2025 végére ez a szám elérte a 906 141-et, ami 217 százalékos növekedést jelent. 2026 szeptember végére ez a szám 926 799 volt.

Csak az idei év első kilenc hónapjában nettó 20 658 engedélyt adtak ki, ami nagyjából napi 76-ot jelent.

Jelenleg Németországban bizonyos vaktöltényes, irritáló és jelzőfegyverek nyilvános viseléséhez szükséges az engedély, de vásárlásukhoz és birtoklásukhoz nem. A szövetségi kormány vizsgálja, hogy a jövőben a megszerzésükhöz és birtoklásukhoz is engedélykötelesnek kelljen-e lennie. Az éles lőfegyverekre Németországban már most is szigorú jogi követelmények vonatkoznak. A polgári legális fegyverek szövetségének becslései szerint

Németországban tíz-tizenkét millió ember birtokol összesen 14–20 millió vaktöltényes fegyvert.

Torsten Reinwald, a vadásztársaság szóvivője figyelmezteti a politikusokat.

Amikor németek milliói birtokolnak vagy akarnak vásárolni paprikasprayt, személyi riasztókat és vaktöltényes fegyvereket, mert már nem érzik magukat biztonságban az utcáinkon, az vészjelzés

– mondta, hozzátéve, hogy az emberek inkább biztonságra vágynak, mint félelemre a parkon keresztül hazafelé menet vagy a metrón, és hogy ennek aggodalomra kellene okot adnia a döntéshozóknak.