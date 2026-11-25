A gyűjtéshez az Exit Eden nevű női rockzenekar tagjai is csatlakoztak, a felhívást pedig számos más zenésztárs és egykori munkatárs osztotta tovább. Nem véletlenül:

Somerville az elmúlt évtizedekben a nemzetközi metalélet számos meghatározó szereplőjével dolgozott együtt és sokakat mentorált is.

Énekelt az Avantasia produkcióiban, a Kamelot, az Epica és az Edguy munkáiban is közreműködött, Michael Kiskével közös projektje, a Kiske/Somerville pedig szintén jelentős rajongótábort szerzett.

A magyar közönség számára sem ismeretlen az amerikai énekesnő. Többször járt Budapesten, többek között a Trillium nevű zenekarával is fellépett a már megszűnt, kultikus Club 202-ben. Kivételes hangja mellett közvetlen, kötetlen színpadi stílusa miatt is sokan megkedvelték.

Egyik legütősebb, legfrissebb zenei projektje, az Exit Eden különleges helyet foglal el a szimfonikus metál világában: a formáció elsősorban arról vált ismertté, hogy

közismert popslágereket öltöztet súlyos gitárriffekkel és nagyívű, szimfonikus hangszereléssel kísért metal köntösbe.

A repertoárjukban olyan dalok újragondolása szerepel, mint Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart című örökzöldje, Lady Gaga Paparazzija, Rihanna Unfaithful című száma, a Depeche Mode A Question of Time-ja vagy a Backstreet Boys Incomplete-je.