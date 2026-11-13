Budapestre jön a 90-es évek egyik legnépszerűbb amerikai rockzenekara

Harry Chapin 1974-es Verities & Balderdash című albumán jelent meg a dal, és még abban az évben a Billboard Hot 100 listájának élére ugrott. Tragikus módon Chapin 1981-ben, egy autóbalesetben életét vesztette, így már nem érhette meg, hogy az Ugly Kid Joe a kilencvenes évek elején egy teljesen új, rockosabb köntösben, óriási sikerrel ismertesse meg az új generációival is ezt a halhatatlan klasszikust.