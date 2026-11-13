Budapestre jön a 90-es évek egyik legnépszerűbb amerikai rockzenekara

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A kilencvenes évek meghatározó amerikai hard rock csapata, az Ugly Kid Joe február 25-én a Barba Negra színpadán lép fel. A többek között az Everything About You és a Cats in the Cradle slágerekről ismert zenekar nemcsak a régi kedvencekkel érkezik, hiszen egy új nagylemezen is dolgoznak, amely a tervek szerint a következő év elején jelenik meg, és az eddigieknél keményebb, klasszikus heavy metalos hangzást ígér.

Balázs D. Attila
2026. 11. 13. 14:03
Budapestre jön a 90-es évek egyik legnépszerűbb amerikai rockzenekara
Ugly Kid Joe Fotó: Eve ov Beer Forrás: Sajtóművek

Harry Chapin 1974-es Verities & Balderdash című albumán jelent meg a dal, és még abban az évben a Billboard Hot 100 listájának élére ugrott. Tragikus módon Chapin 1981-ben, egy autóbalesetben életét vesztette, így már nem érhette meg, hogy az Ugly Kid Joe a kilencvenes évek elején egy teljesen új, rockosabb köntösben, óriási sikerrel ismertesse meg az új generációival is ezt a halhatatlan klasszikust.

 

ugly kid joeeverything about youBarba NegraSzóljon hozzá!

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