Harry Chapin 1974-es Verities & Balderdash című albumán jelent meg a dal, és még abban az évben a Billboard Hot 100 listájának élére ugrott. Tragikus módon Chapin 1981-ben, egy autóbalesetben életét vesztette, így már nem érhette meg, hogy az Ugly Kid Joe a kilencvenes évek elején egy teljesen új, rockosabb köntösben, óriási sikerrel ismertesse meg az új generációival is ezt a halhatatlan klasszikust.
Budapestre jön a 90-es évek egyik legnépszerűbb amerikai rockzenekara
A kilencvenes évek meghatározó amerikai hard rock csapata, az Ugly Kid Joe február 25-én a Barba Negra színpadán lép fel. A többek között az Everything About You és a Cats in the Cradle slágerekről ismert zenekar nemcsak a régi kedvencekkel érkezik, hiszen egy új nagylemezen is dolgoznak, amely a tervek szerint a következő év elején jelenik meg, és az eddigieknél keményebb, klasszikus heavy metalos hangzást ígér.
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