Tizennyolc éve hunyt el Tunyogi Péter, a híres rock énekes

A P. Mobillal való kapcsolata ugyanakkor nem volt mindig felhőtlen. A Tunyogi Rock Band és az anyazenekar között a repertoárhasználat, a koncertszervezés és a névhasználat miatt is feszültségek alakultak ki. Schuster Lóránt 1997-ben Tunyogit és zenésztársait is elbocsátotta a P. Mobilból.

Azonban az az igazság, hogy nem is nagyon lehetett mást játszani, mert ahogy a publikum meghallott a Mobil tagoktól egy idegen, mondjuk Gary Moore számot, ordítva követelte a Mobil nótákat. Nem egyszer széklábbal a kézben közölték, ők ezért jöttek, itt más nem hangozhat el

– írja minderről az anyazenekar honlapja.

A tragédia előtt néhány hónappal, 2008 májusában Tunyogi Péter ismét régi zenésztársaival állt össze: Kékesi Lászlóval, Vikidál Gyulával, Rudán Joe-val és Zeffer Andrással megalakították a Mobilmániát. Úgy tűnt, újabb lendületet kap a pályafutása, és ismét nagyobb színpadokon találkozhat közönségével.

Tragikus baleset vetett véget a pályafutásnak

Az énekes 2008. november 1-jén a budapesti Rocktogonban készült fellépni a Tunyogi Rock Banddel, ám a koncertre már nem kerülhetett sor. A helyszínre érkezve elvesztette az eszméletét, és lezuhant a szórakozóhely lépcsőjén. Súlyos fejsérülést szenvedett, kórházba szállították, ahol több műtéten is átesett.

Schuster Lóránt, a P. Mobil vezetője akkor arra kérte a rajongókat, hogy imádkozzanak a zenész felépüléséért.

A korábbi nézeteltérések ellenére is nehéz volt számára elfogadni a történteket: Tunyogi hosszú éveken át volt a zenésztársa, és meghatározó alakja a P. Mobil történetének.

Tunyogi Péter állapotát mesterséges kómával próbálták stabilizálni, de a sérülések nyomán fellépő komplikációk miatt az orvosok nem tudták megmenteni az életét. November 9-én, 61 éves korában hunyt el.