Lezsák Anna közölte azt is, szeretnék, ha ezeket a legfoglalt iratokat tételes jegyzőkönyv alapján vinnék el a hatóság munkatársai.
Lezsák Anna: Piti politikai bosszúhadjárat indult édesapám ellen
Az átverés költségvetéséről és a tiszás ügynökbotrányról akarja elterelni a figyelmet a kormányzat, ezért vonult ki csütörtök reggel tizenöt NAV-nyomozó és ügyész a lakiteleki Népfőiskola Alapítványhoz. Lezsák Anna fideszes képviselő szerint a kormányzat piti politikai bosszúhadjáratot indított Lezsák Sándorral szemben, amiért az egykori MDF-alapító kiállt 163 meghurcolt áldozat mellett.
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