Varga Judit megszólalása után bejelentést kapott az ügyészség, súlyos dolgokkal vádolják Magyar Pétert

Varga Judit másfél éven át tartó fenyegetésekről beszélt

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Varga Judit szerdán a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság előtt részletesen beszélt a Magyar Péterrel való kapcsolatáról és a Schadl–Völner-ügyhöz kapcsolódó hangfelvétel körülményeiről. A volt igazságügyi miniszter azt állította, hogy Magyar Péter a házasságuk idején titokban készített hangfelvétellel másfél éven keresztül zsarolta őt. Elmondása szerint volt férje feljelentéssel és börtönnel fenyegette, miközben a felvételt nyomásgyakorlásra használta.

Alkotmányjogász is büntetőjogi következményekre figyelmeztetett

A bejelentésben hivatkozott ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerdán a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy amennyiben bebizonyosodik a Varga Judit által ismertetett, hosszú időn át tartó fenyegetés, annak súlyos személyiségi jogi és akár büntetőjogi következményei is lehetnek.

A szakértő szerint a titokban készített hangfelvétellel történő, hónapokon át tartó fenyegetés felvetheti a kapcsolati erőszak gyanúját is. Lomnici arra is kitért, hogy Magyar Péter jogi végzettsége az esetleges büntetőeljárásban külön értékelendő körülmény lehet.

A büntetőjogi felelősség megállapításához ugyanakkor nem elegendő önmagában a titkos hangfelvétel elkészítése vagy a fenyegetésre vonatkozó állítás. A hatóságnak az egyes bűncselekmények valamennyi törvényi feltételét és az azokat alátámasztó bizonyítékokat is vizsgálnia kellene.