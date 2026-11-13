Varga Judit megszólalása után bejelentést kapott az ügyészség, súlyos dolgokkal vádolják Magyar Pétert

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Zsarolás és kapcsolati erőszak gyanúja miatt fordult a Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez ifj. Tényi István Magyar Péter ügyében. A Magyar Nemzet birtokába került bejelentés szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter parlamenti meghallgatásán olyan súlyos állításokat fogalmazott meg volt férjével kapcsolatban, amelyek büntetőjogi vizsgálatot indokolhatnak. Tényi szerint a titokban készített hangfelvételekkel történő, állítólagosan másfél éven át tartó fenyegetések akár több bűncselekmény gyanúját is felvethetik.

Pámer Dávid
2026. 11. 13. 4:20
Varga Judit megszólalása után bejelentést kapott az ügyészség, súlyos dolgokkal vádolják Magyar Pétert
Hatósági vizsgálat indul Magyar Péter ügyében? Fotó: Hatlaczki Balazs

Varga Judit másfél éven át tartó fenyegetésekről beszélt

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Varga Judit szerdán a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság előtt részletesen beszélt a Magyar Péterrel való kapcsolatáról és a Schadl–Völner-ügyhöz kapcsolódó hangfelvétel körülményeiről. A volt igazságügyi miniszter azt állította, hogy Magyar Péter a házasságuk idején titokban készített hangfelvétellel másfél éven keresztül zsarolta őt. Elmondása szerint volt férje feljelentéssel és börtönnel fenyegette, miközben a felvételt nyomásgyakorlásra használta.

Alkotmányjogász is büntetőjogi következményekre figyelmeztetett

A bejelentésben hivatkozott ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerdán a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy amennyiben bebizonyosodik a Varga Judit által ismertetett, hosszú időn át tartó fenyegetés, annak súlyos személyiségi jogi és akár büntetőjogi következményei is lehetnek.

A szakértő szerint a titokban készített hangfelvétellel történő, hónapokon át tartó fenyegetés felvetheti a kapcsolati erőszak gyanúját is. Lomnici arra is kitért, hogy Magyar Péter jogi végzettsége az esetleges büntetőeljárásban külön értékelendő körülmény lehet.

A büntetőjogi felelősség megállapításához ugyanakkor nem elegendő önmagában a titkos hangfelvétel elkészítése vagy a fenyegetésre vonatkozó állítás. A hatóságnak az egyes bűncselekmények valamennyi törvényi feltételét és az azokat alátámasztó bizonyítékokat is vizsgálnia kellene.

varga judittényi istvánMagyar PéterSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekkönyv

Közeleg a nem kívánatos könyvek betiltásának ideje

Bánó Attila avatarja

A kormányzás szempontjából a felülvizsgálat nagyon „fontos” tevékenység. Kijelenthetjük, hogy a Tisza-kormány a felülvizsgálatok kormánya.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu