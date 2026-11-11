Ifj. Lomnici Zoltán: Akár a kapcsolati erőszak gyanúját is felvetheti Magyar Péter volt feleségével szembeni magatartása
A Varga Judit által elmondottak alapján a titkos hangfelvétellel történő, hónapokon át tartó fenyegetés súlyos jogi aggályokat vet fel. Magyar jogi végzettsége pedig különösen kellemetlen körülmény lehet egy esetleges büntetőeljárásban – erről beszélt lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.
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