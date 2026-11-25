Jött hivatalos válasz

Szerdán újabb információ látott lapvilágot a kaposvári gyár ügyében, mégpedig a vállalat szóvivőjétől. A Sonline Somogy megyei hírportál ugyanis megkereste a Magyar Cukor Zrt.-t azt tudakolva, valóban felmerült-e a bezárás vagy a termelés szüneteltetése. Markus Simak, a Magyar Cukor tulajdonosának, a bécsi székhelyű Agrana Group vállalati szóvivője azt közölte:

a kaposvári cukorgyár bezárása jelenleg nincs napirenden.

Az idei aszály súlyosan érintette a magyarországi cukorrépa-termesztést, ami az átlagosnál gyengébb termést eredményezett, hektáronként körülbelül 30–35 tonnás hozammal. A megközelítőleg 330 ezer tonnás össztermés azt is jelenti, hogy a kaposvári cukorgyár nem teljes kapacitással működik. A lap hozzátette azt is: meglepő lenne, ha a Magyar Cukor Zrt. egyik napról a másikra lehúzná a rolót Kaposváron, az adatok szerint ugyanis egyáltalán nem könyveltek el sikertelen évet 2025-ben.