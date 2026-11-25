Szigorodó Robin Hood-adó

Az ágazatra szabott legfontosabb lépés az energiaellátók jövedelemadója, a Robin Hood-adó átalakítása. A 31 százalékos adókulcs papíron változatlan marad, a szabályozás azonban több ponton kiszélesíti az adóalapot, ami érdemben megemeli a tényleges fizetési kötelezettséget. Januártól az energiacégek nem csökkenthetik többé az adóalapjukat a kapcsolt vállalkozásoktól kapott kölcsönök és más finanszírozási kötelezettségek kamatráfordításaival. A tulajdoni részesedésekre elszámolt értékvesztést sem lehet azonnal érvényesíteni, arra csak az adott eszköz könyvekből való kivezetésekor nyílik lehetőség.

A nagyvállalatnak minősülő energiaellátóknál az igénybe vehető adókedvezményekre felső korlátot húztak, ami kiterjed az elektromos töltőállomások létesítéséhez kötődő adóalap-csökkentésre is.

A cégek likviditása szempontjából különösen érzékeny az adóelőlegek szigorítása: 2027-ben a befizetett előlegnek el kell érnie a teljes várható éves adó összegét, amelyet a vállalatoknak alá kell támasztaniuk, és ha bármelyik negyedévben elmaradnak az éves teher negyedétől, a különbözetet külön bevallásban kell pótolniuk. A költségvetési elvárások ennek megfelelően gyorsan megugrottak: Magyar Péter miniszterelnök októberben még 100 milliárd forintos többletbefizetést jelzett az energiacégektől, az Állami Számvevőszék viszont már 142 milliárd forintos pluszbevételt látott az energiaágazat befizetéseinél.