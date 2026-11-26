Jó vergődést?

Perlusz kritikája visszafogott volt, Neubauer Katalinéhoz képest egészen biztosan. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára a 24.hu podcastjében arról beszélt: hatalmas hiba, hogy a tiszás vagyonadó nemcsak a magánszemélyek saját vagyonát, hanem a vállalkozásokban lévő termelőeszközöket is megadóztatja. Vagyis az árukészletet, a bútorokat, a szállítójárműveket, a raktárkapacitást, mindent, ami egy vállalat értékét adja. – Ha ezek után elkezdünk évről évre fizetgetni, akkor az a vállalat fogy – fogalmazott, emiatt pedig kevesebb marad fejlesztésre és béremelésre.

Nem fejlődés lesz, hanem vergődés

– jegyezte meg Magyar Péter egyik, a kritikusainak címzett kampánybéli megjegyzését átforgatva. Ezután Neubauer rátért a Zsiday által is pedzegetett problémára, vagyis arra, hogy a vagyonadó kikre vonatkozik.

El ne gondolja már valaki, aki ezt a törvényt elolvassa, hogy a külföldiek által üzemeltetett kereskedelmi láncokat vagyonadóra tudja majd a NAV kényszeríteni. Nem is teheti

– fogalmazott a főtitkár, aki az erőviszonyokat érzékeltetve rámutatott: a kereskedelem hetven százaléka a multik kezében van, harminc százalék áll magyar tulajdonban. Ha utóbbira még a vagyonadót is ráterhelik, ez akkora hatalmas versenyhátrány lesz, amit már többet nem fognak tudni behozni.

Munkahelyek ezrei veszélyben

Pontosan erről beszélt, igaz, nem a kereskedelem szereplőire szűkítve az elemzést Sebestyén Géza. Az egyetemi docens szerdán a Magyar Nemzetnek azt fejtette ki: a Tisza-féle vagyonadó-konstrukció különösen problematikus eleme, hogy eltérő versenyfeltételeket teremthet a hazai és a külföldi tulajdonú vállalkozások számára.

Hosszabb távon mindez a magyar tulajdonosi réteg meggyengüléséhez, a külföldi gazdasági szereplők térnyeréséhez és a hazai vállalkozói tőkefelhalmozás lassulásához vezethet.

A vagyonadó ráadásul több mint tízezer mediánbért fizető munkahelyet sodorhat veszélybe.