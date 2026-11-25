Zárt ajtók mögött Lannert Judit is elnézést kért Magyar Péter kijelentései miatt
A saját oktatási minisztere mentegetőzött Magyar Péter szavai miatt, miután a kormányfő a parlamentben lekicsinylően beszélt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéről. – Lannert Judit a szakszervezetekkel folytatott, zárt ajtók mögötti egyeztetésen kért bocsánatot a miniszterelnök állításaiért – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence.
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