Ígéretet tett az ukrán külügyminiszter: Gyorsítani fogják a magyar kisebbség jogairól szóló megállapodások végrehajtását
Ukrajna készen áll a magyar nemzeti kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogainak biztosításáról szóló megállapodások végrehajtásának felgyorsítására, mivel a szükséges jogi keret már rendelkezésre áll – közölte az ukrán külügyminiszter. Andrij Szibiha közlését Magyar Péter is üdvözölte.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Átrajzolnák Románia térképét – a magyar regionális szervezetek petícióban kérik, hogy őket is kérdezzék meg
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en