Kormányzati tájékoztatás csúcsra járatva: kiderült, hogy melyik minisztériumban ebédelt Szondi Vanda
Mindent csinálnak a kormányszóvivők, azonban arra egyre kevesebb idejük jut, hogy érdemben beszámoljanak a kabinet döntéseiről. Most Szondi Vanda azt mutatta be, hogy telik egy napja, amelyből olyan érdekfeszítő információk derültek ki, mint az, hogy mikor végez a munkában, vagy hogy melyik minisztériumban ebédelt.
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