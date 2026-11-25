Szenvtelenül közölte a feltételeit (a kép illusztráció) Fotó: Facebook

Az utaskísérő beszámolója szerint a férfi végig nyugodtan és nagyon udvariasan viselkedett; ragaszkodott hozzá, hogy kifizesse az általa fogyasztott italt, sőt, még borravalót is adott.

A gépeltérítő diszkrét viselkedésének köszönhetően a többi utas még csak nem is sejtette, hogy mi történik a fedélzeten.

Florence Schaffer sietősen a pilótafülkébe ment és tájékoztatta a kapitányt a történtekről, aki erről azonnal rádión értesítette a seattle-i légi irányítást. Mivel a Boeing ekkor már csak alig pár percre volt a landolás megkezdésétől és a követelés teljesítése több időt vett igénybe, a 305-ös járat még közel két óráig keringett Seattle légterében. A kapitány a pánik elkerülése végett arról tájékoztatta az utasokat, hogy a leszállás a földi irányításnál fellépett műszaki problémák miatt késlekedik; így mindenki nyugodt maradt.

Ejtőernyővel ugrott ki az utasszállítóból és örökre nyoma veszett

Miután a gép sikeresen landolt a seattle-i Tacoma repülőtéren és a géprabló megkapta a követelt 200 ezer dollárt, illetve a négy ejtőernyőt, az összes utast, valamit két légiutas-kísérőt elengedett. A kifogástalanul viselkedő gépeltérítőn kívül csak a személyzet, a kapitány, az első tiszt és a fedélzeti mérnök, valamint egy légiutas-kísérő, Tina Mucklow maradt a Boeing fedélzetén. A gép a feltankolás befejezése után ismét a magasba emelkedett.

A 305-ös járat személyzete Fotó: Astonishing Legends

A férfi azt az utasítást adta a kapitánynak, hogy forduljon Mexikóváros irányába, de azt is hozzátette, hogy a Boeing nem emelkedhet tízezer lábnál, azaz 3 300 méternél magasabbra, jóllehet, a sugárhajtású utasszállító gépek utazómagassága általában a 34 - 40 ezer láb, azaz nagyjából 10 ezer és 12 ezer méter közötti magasságtartományba esik.