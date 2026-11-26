Robert Fico szlovák miniszterelnök pedig kijelentette, hogy országa nem vesz részt egy újabb európai uniós hitelnyújtásban Ukrajnának.

Szlovákia nem vett részt az EU első, Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelében, és most is ezt tervezzük tenni – annak ellenére, hogy politikai zsarolásnak vagyunk kitéve, mivel a hitelben való részvételünk az EU teljes költségvetéséhez kapcsolódik

– mondta a miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött beszédében.

A V4-csúcstalálkozón Pozsonyban Magyar Péter magyar miniszterelnök szintén kijelentette, nem tekinti semmilyen módon sem tárgyalási alapnak, a javaslatot, amit az Európai Tanács elnöke küldött számukra szombaton. Hozzátette, Magyarország számára az is elfogadhatatlan, hogy Ukrajna pénzügyi támogatása feltétel legyen.