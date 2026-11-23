Deák Dániel politológus a közösségi oldalán közzétett gyorselemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter „kemény” pozsonyi üzenete jól használható a belföldi kommunikációban: úgy tűnhet, mintha Ukrajna finanszírozására mondott volna nemet. A teljes nyilatkozatában azonban a támogatás folytatását is vállalta.

A V4-csúcson azt utasította el, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a következő hétéves uniós költségvetéssel Brüsszelben. Kifogásolta, hogy a támogatást kötelezően ráterheljék a közös büdzsére, és annak elfogadását nyomásgyakorlással kényszerítsék ki – hívta fel rá a figyelmet Deák Dániel, ugyanakkor rámutatott, hogy

Magyar Péter ugyanebben a megszólalásban viszont hangsúlyozta, hogy Magyarország szolidáris Ukrajnával, és továbbra is segítséget nyújt. Mint fogalmazott: „Ezt korábban is megtettük és a jövőben is meg fogjuk tenni.”

„A nyilatkozat belföldi kommunikációs haszna éppen ebben van. Itthon a Brüsszellel szembeni ellenállás, a fenyegetések visszautasítása és a magyar érdekek védelme kerülhet előtérbe. Ebből könnyen Ukrajna finanszírozásának elutasítása lesz a közönség számára, holott a konkrét vállalás ennél jóval szűkebb” – emelte ki az elemző, és hozzátette:

Magyar Péter ezzel nyitva hagyta, hogy a hétéves költségvetéstől külön kezelve milyen támogatási megoldást fogadna el. A brüsszeli tárgyalásokon ezért azt kell figyelni, milyen kötelezettséget vállal Magyarország nevében, és abból mekkora teher jut a magyarokra. A pozsonyi kemény mondatok erre még nem adtak választ.

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