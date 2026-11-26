A történelmi jelentőségű, a hazai rendszerváltás első állomásának tekinthető találkozón részt vettek az MDF alapítói: Bíró Zoltán, Csurka István, Csoóri Sándor, Fekete Gyula, Für Lajos, Kiss Gy. Csaba és persze a házigazda Lezsák Sándor. Rajtuk kívül számos ismert író, költő, jogász, szociológus, előadóművész, politológus és más közéleti ember jelent meg. Az úgynevezett demokratikus ellenzéket egyedül Konrád György író képviselte.

1989-ben még grafikus voltam (később lettem újságíró), és – Lezsákkal egyeztetve – elkészítettem az MDF első grafikai plakátját. A plakát felső részén világoszöld, kifutó mezőben, sötétzöld színnel nyomva helyezkedett el az MDF három nagy méretű betűje, alatta pedig a fő motívum, a győzelem „V” betűjét mutató kéz grafikája. Ezt az úgynevezett zöld plakátot a Dorogi Nyomda állította elő, és a választások előtt sokfelé feltűnt a fővárosban.

Akkor már sejteni lehetett, hogy az elnökség tagjai meghatározó szerepet játszanak majd az első szabad választások után. Az üléseken Csurkán kívül ott volt Lezsák Sándor, Szabad György, Csoóri Sándor, Csengey Dénes, Antall József, Kulin Ferenc, Horváth Balázs, Furmann Imre és mások. Feltűnt olykor Roszík Gábor evangélikus lelkész, országgyűlési képviselő is. Csóti Györgyöt, az MDF hivatalvezetőjét gyakran láttam szorgalmasan dolgozni az írógépe mögött. Sűrűn megfordult az Ó utcában Zacsek Gyula, az MDF-piacok létrehozója.

Lezsák a 90-es választások után is hatalmas szervező munkát végzett. 1993-ban javítani próbált a nemzeti sajtó helyzetén, ezért elindította a Heti Nemzeti Újságot. A lap azonban még egy évig sem bírta. A történtekről Kiss Dénes fő­szerkesztő többek között így nyilatkozott: „Egy jelentős szellemi erő marad tér nélkül. Azok az írók, újságírók, tudós emberek, akik hozzánk írtak, ezután még kevesebb helyen jutnak szóhoz. […] Ágh István, Bertha Bulcsu, Szakonyi Károly, Gyurkovics Tibor, Döb­rentei Kornél, Beke György, Serfőző Simon, Nagy Gáspár, Páskándi Géza, Albert Gábor, Dümmerth Dezső és még hosszan tudnám folytatni a neveket. […] A nemzeti sajtót támogató emberek félnek, legyenek akár milliomosok, netán milliárdosok, szinte valamennyien félnek attól, hogy kitudódik: a nemzeti sajtót támogatják. Attól tartanak, hogy megvonják tőlük a külkereskedelmi jogot vagy más pénzügyi, banki szankciókkal sújtják őket. Ilyen korszakban élünk, a rendszerváltozás utáni ötödik esztendőben. Soha nem gondoltam volna, hogy az úgynevezett szabadság ezt hozza, ezt jelenti nekünk. Mert ez nem szabadság.”