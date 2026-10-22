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Vélemény

A tiszásokból nem lesz­nek pesti srácok

Magyar Péterék a lyukas zászló lengetésével lényegében azt üzenik, hogy ők olyanok, mint a pesti srácok, akik bátran harcoltak a diktatúra ellen. Ez az „üzenet” azonban rettentően sántít.

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Bánó Attila
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2026. 10. 22. 5:45
Fotó: Fortepan / Fóti István örökösei
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„A Corvin köziek a Práter utca egyik pincéjében húzódtak meg, várva a tűz végét. Mindenkinél két géppisztoly volt és 10-15 tár. Kézigránátokkal is jól fel voltak szerelve. […] Az oroszok páncélosokkal, páncélautókkal és gyalogsággal támadtak, de úgy látszik, nem számítottak ellenállásra, mert a gyalogság a járművekkel együtt jött. A szabadságharcosok a romok tetején várták őket és egy jó órás kemény harc után a Corvin köz elesett. A bajtársak közül talán hatan maradtak életben. Parancsnokuk is elesett. Olyan sok volt az orosz halott, hogy a hullák a Corvin környékét szőnyegként terítették be. Amíg a felkelők a pincében voltak, mind azt ismételték, hogy: »Meghalunk, de előbb megfizetünk érte.« A Corvin elesett, ők sajnos meghaltak, de az oroszok valóban nagy árat fizettek.”
A bátor ’56-osok nem bulizni mentek a Kossuth térre, és nem a balhé kedvéért dobtak benzines palackokat a szovjet tankokra. Életüket kockáztatva mentek a barikádokra, mert a hazájuk nem volt szuverén, nem volt szabad és független. A magamfajta, túlságosan fiatal angyalföldi sihederek még nem lehettünk közöttük, de voltak rajzeszközeink.

A szabadságharcot szovjet segítséggel leverő Kádár János 1956 novemberében teleragasztatta a fővárost az „Éljen a forradalmi munkás–paraszt kormány!” feliratú plakátokkal. Így nevezte magát a szovjet tankok segítségével hatalomra juttatott kormány, míg az igazi forradalmárokból „ellenforradalmárok” lettek. Magam is azok közé tartoztam, akik az „Éljen” szó elé egy „F” betűt rajzoltak, illetve a kapualjakba a „Fúj Kádár!” feliratokat firkálták.

Magyar Péter, az egykori baloldalhoz hasonlóan, végrehajtotta a maga hazugság- és gyűlöletkampányát, és a választáson sikert aratott. A tiszásokat ezúttal nem szovjet tankok, hanem brüsszeli informatikusok támogatták. Ám az új kormányfő hiába lengeti az ’56-os zászlót, belőle és a híveiből soha nem lesznek igazi pesti srácok.

A szerző író, újságíró

Magyar Péter1956diktatúraSzóljon hozzá!

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