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Vélemény

Ma különösen fontos a lengyel és a magyar patrióták barátsága

A hatalomra került lengyel és magyar globalisták igyekeznek lebontani azt a fajta jogállamot, amely nem csak szavakban, hanem tettekben is szolgálta a valódi nemzeti érdekeket.

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Bánó Attila
Ma különösen fontos a lengyel és a magyar patrióták barátsága
2026. 11. 03. 4:43
Fotó: LUDOVIC MARIN
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A Mateusz Morawiecki miniszterelnök helyére lépő Tusk győzelmét örömmel fogadták a nyílt társadalom elkötelezett hívei. A győztes azonnal köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták, „akik mélyen hitték, hogy elűzzük a sötétséget, elűzzük a gonoszt”. Ez magyarra fordítva azt jelentette, hogy sötétségen a nemzeti elkötelezettséget, a gonoszokon talán a keresztényeket kellett érteni.

Ursula von der Leyen, az EB elnöke akkor ugyanúgy felélénkült, mint idén, Magyar Péter győzelmétől. Azt mondta, hogy alig várja a Tuskkal való találkozást. És Tusk is felélénkült. Az általa irányított kormányzati hatalom rárontott a közszolgálati televízióra, a rádióra és az állami hírügynökségre. A lengyel kulturális és örökségvédelmi miniszter első intézkedéseinek egyike volt, hogy leváltotta ezen intézmények vezérigazgatóit, és új felügyelőtanácsokat állított fel.

Ám ez sem volt elég, mert erős testalkatú, azonosítatlan férfiakat küldtek a lengyel közszolgálati televízió épületébe, hogy a nekik nem tetsző munkatársakat eltávolítsák a munkahelyükről. A törvénytelen intézkedések kirívó példája volt, amikor a Duda lengyel köztársasági elnök által kegyelemben részesített politikusokat Tusk rendőrei letartóztatták az elnöki palotában. Ezt a mintát követte a Tisza-kormány is, miközben a köztársasági elnök és más, neki nem tetsző politikusok és tisztségviselők eltávolítása érdekében felrúgta az Alaptörvényt.

Orbán Viktor jogosan állapította meg: „Soha nem gondoltam volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed. […] Szívünk a lengyel néppel van”. Meggyőződéssel állíthatjuk, hogy a magyarok és a lengyelek között erősek a patrióták, s rajtuk keresztül tartós marad a két nemzet barátsága. A jelenlegi lakájkormányok vezetőit és híveiket a politikai ellenfelekkel szembeni gyűlölet, a demokratikus hagyományok semmibe vétele hozza közös nevezőre, márpedig ez nem garanciája az igazi barátságnak.

Magyarország jelenleg a vezetőszárak, bilincsek és rácsok országa. A Tusk- és a Magyar-kormány az önpusztító uniós vezetés által kijelölt göröngyös úton halad a szakadék felé. Ez azonban nem a barátság útja.

A szerző újságíró

donald tusklengyelországvarsóMagyar PéterSzóljon hozzá!

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