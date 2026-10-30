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A Tisza Párt tizenkét kőművese és az országépítés

Magyar Péter miniszterelnök parlamenti beszéde a 2027-es költségvetésről olyan volt, mint amikor valaki egy felfújt léggömbre felfesti az általa elképzelt mennyországot.

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Bánó Attila
A Tisza Párt tizenkét kőművese és az országépítés
2026. 10. 30. 5:25
Fotó: Hatlaczki Balázs
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„A rombolás véget ért, megkezdődik az építés” – mondta Magyar Péter. „Nem fogunk ráismerni a saját országunkra néhány év múlva”. Nos, éppen ettől félünk. Mert amit Magyarék rombolásnak hazudnak, az valójában építés volt, hiszen 2010 óta, többek között megduplázódott a nemzeti vagyon, létrejött egymillió új munkahely, bevezették az Európai Unió legalacsonyabb társasági adóját, valamint a 13. havi nyugdíjat.

Ezzel szemben a tiszások „országépítése” inkább a Tizenkét Kőműves című népballada várépítésére emlékeztet. A Tisza Párt hivatalos tagjai valamivel többen vannak tizenkettőnél (a létszám 29), de a ballada alábbi két sora mintha róluk szólna: „Amit reggel raktak, az délre leomlott, / Amit délbe raktak, estére leomlott.”

Az ellenzéki frakcióvezetők, Toroczkai László, Rétvári Bence és Bóka János röviden kérdezhettek rá azokra a témákra, amelyekről Magyar Péter hallgatott, illetve amelyekről igyekezett elterelni a figyelmet.

A frakcióvezetőket érdekelte volna, hogy az állítólag érkező uniós pénzekért cserébe mit követel Brüsszel, kíváncsiak voltak az államadósság növekedésének mértékére, a felvázolt tervek fedezetére, az ukránokkal kötött megállapodások részleteire, és még sok mindenre, ami kimaradt a beszédből.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint: „Az elhangzottak alapján nem várható, hogy bruttó 533 600 lesz a minimálbér, várható viszont, hogy a nyereségadó jelentősen nő a vállalkozások számára. A vállalkozások lesznek ennek a költségvetésnek a legnagyobb vesztesei”. 

Azt már én teszem hozzá, hogy Magyar Péter sok mindent összehordott a szép jövőről. Csak azért nem merültem álomba, mert gyakran felriasztott, amikor az ellenzék és a korábbi kormány tagjait becsmérelte és sértegette.

A szerző újságíró

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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