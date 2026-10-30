A Tisza Párt tizenkét kőművese és az országépítés

„A rombolás véget ért, megkezdődik az építés” – mondta Magyar Péter. „Nem fogunk ráismerni a saját országunkra néhány év múlva”. Nos, éppen ettől félünk. Mert amit Magyarék rombolásnak hazudnak, az valójában építés volt, hiszen 2010 óta, többek között megduplázódott a nemzeti vagyon, létrejött egymillió új munkahely, bevezették az Európai Unió legalacsonyabb társasági adóját, valamint a 13. havi nyugdíjat.

Ezzel szemben a tiszások „országépítése” inkább a Tizenkét Kőműves című népballada várépítésére emlékeztet. A Tisza Párt hivatalos tagjai valamivel többen vannak tizenkettőnél (a létszám 29), de a ballada alábbi két sora mintha róluk szólna: „Amit reggel raktak, az délre leomlott, / Amit délbe raktak, estére leomlott.”

Az ellenzéki frakcióvezetők, Toroczkai László, Rétvári Bence és Bóka János röviden kérdezhettek rá azokra a témákra, amelyekről Magyar Péter hallgatott, illetve amelyekről igyekezett elterelni a figyelmet.

A frakcióvezetőket érdekelte volna, hogy az állítólag érkező uniós pénzekért cserébe mit követel Brüsszel, kíváncsiak voltak az államadósság növekedésének mértékére, a felvázolt tervek fedezetére, az ukránokkal kötött megállapodások részleteire, és még sok mindenre, ami kimaradt a beszédből.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint: „Az elhangzottak alapján nem várható, hogy bruttó 533 600 lesz a minimálbér, várható viszont, hogy a nyereségadó jelentősen nő a vállalkozások számára. A vállalkozások lesznek ennek a költségvetésnek a legnagyobb vesztesei”.

Azt már én teszem hozzá, hogy Magyar Péter sok mindent összehordott a szép jövőről. Csak azért nem merültem álomba, mert gyakran felriasztott, amikor az ellenzék és a korábbi kormány tagjait becsmérelte és sértegette.

A szerző újságíró