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Vélemény

Brüsszel hallgatása nem beleegyezés, hanem inkább bíztatás

Nem elképesztő, hanem teljesen megszokott Magyar Péter brüsszeli barátainak feltűnő hallgatása, amellyel a számos törvénytelenséget, a magyar jog- és intézményrendszer csorbítását, szétverését fogadják.

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Bánó Attila
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2026. 10. 16. 5:45
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A miniszterelnök azzal is meglepte hallgatóságát, hogy a jogi eljárás rongálásról szól, holott a Dunából kiemelt telefon nem is sérült meg. Íme, a mellébeszélés magasiskolája. És persze az ügy jogi félresiklatása is figyelmet érdemel, mert esetünkben a sértett tulajdonának erőszakos elvétele, vagyis a büntetendő cselekmény megállapítása és feltárása mégiscsak fontosabb lenne, mint a tulajdonban keletkezett jelentéktelen kár.

Része a történetnek, hogy Magyar Péter a nagy nyilvánosság előtt kijelentette: ma is így viselkedne, és az őt kamerázó férfi telefonját ismét elvenné. Ezzel legalább elismerte az eltulajdonítást. Azt sajnos nem tudhattuk meg tőle, hogy a mobil miként került a Dunába, viszont szerinte az odaküldött búvárok, a magas vízállás miatt életveszélyben voltak.

Azt is elmondta, hogy annak idején, a szórakozóhelyen nem ő zaklatott fiatal lányokat, hanem épp ellenkezőleg, védelmezte őket. Az egész eseményt valamiféle fideszes provokációként jellemezte, amelynek eszerint az is része lehetett, hogy a biztonságiak a nyakánál fogva tették utcára. A cifra ügynek számtalan ága-boga van, és tarthatunk attól, hogy a végén kiderül, Magyar Péter az áldozat, mert a fiatal lányok, no meg a mobilozó férfi inzultálták őt.

Akárhogy is végződik a történet, ez is tökéletesen alkalmas a közfigyelemnek az érdemi kormánydöntésekről, a Brüsszellel kötött előnytelen megállapodásokról való elterelésére.

A HírTV Vezércikk című műsorában Gulyás István frappánsan foglalta össze, hogy mennyivel egyszerűbb pedofilvádakról, a kegyelmi ügy eltorzított változatairól és más botrányszagú ügyekről beszélni, mint a magyar társadalom jövőjét érintő lényeges kérdésekről. „Mert addig sem kell beszélni a többkulcsos személyi jövedelem adórendszer bevezetéséről, a társasági adó emeléséről, az áfa- és az adókedvezmények csökkentéséről, a rezsicsökkentés és az otthonstart felszámolásáról, a nyugdíjkorhatár emelésről, és nem kell beszélni azokról a nagy nehezen visszavásárolt és újra jól működtetett stratégiai üzletágakról és stratégiai cégekről, amelyeket ismét el akarnak adni.”

Valóban erről van szó. És már nem elképesztő, hanem teljesen megszokott Magyar Péter brüsszeli barátainak feltűnő hallgatása, amellyel a számos törvénytelenséget, a magyar jog- és intézményrendszer csorbítását, szétverését fogadják.

Szokták mondani: a hallgatás beleegyezés. Az EU részéről viszont a hallgatás inkább bíztatás.

A szerző író, újságíró

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