A TV2 riportja nem bizonyította, hogy a megtalált készpénz Fabó tulajdona lenne. A helyszínek és a pénz tényleges tulajdonjoga ugyanis két külön kérdés. A kormányoldalon mégis gyorsan megjelent az az értelmezés, hogy a megtalált vagyon Fabóhoz köthető.

A történet másik oldalán ekkor kezdődött meg a vállalkozó és Seszták Miklós korábbi üzleti kapcsolatainak részletes bemutatása.

A 24.hu november 21-én jelentkezett terjedelmes írással, amelyben a két üzletember évtizedes gazdasági kapcsolatait tárta fel. A cikk részletesen foglalkozott Fabó érdekeltségeivel, a felsőpetényi ingatlanokkal és azokkal a vállalkozásokkal, amelyek révén a két férfi útjai keresztezték egymást.

Az Index november 20-i cikke szintén a két üzletember kapcsolatát és a pénz körüli kérdőjeleket állította középpontba. A HVG november 23-án már arról írt, hogy a Fidesz politikusai a TV2 riportjára hivatkozva kezdték hazugnak nevezni Magyar Pétert és az NVVH elnökét. A Kontroll november 25-i írása pedig azt vizsgálta, hogy Fabó gyanúsított-e a Seszták-ügyben, illetve tartottak-e nála házkutatást.

Vagyis néhány nap alatt a korábban elsősorban Seszták Miklós körül forgó történet új szereplővel bővült, a kormánykritikus sajtó pedig egyre nagyobb teret szentelt Fabó és a volt miniszter üzleti kapcsolatainak.

A kellemetlen kérdés továbbra is megválaszolatlan

A történetben természetesen releváns lehet Fabó György és Seszták Miklós korábbi üzleti kapcsolatainak vizsgálata. Az azonban továbbra sem mindegy, hogy egy vállalkozó milyen kapcsolatban állt a büntetőeljárás egyik érintettjével, és hogy ténylegesen ki rendelkezett a megtalált készpénz felett.

A kettő összemosása ugyanis éppen azt a bizonytalanságot tartja fenn, amelyet a hatóság vezetője már korábban igyekezett tisztázni. Attól, hogy Fabó és Seszták között dokumentálható üzleti kapcsolatok voltak, még nem válik bizonyítottá, hogy a lefoglalt milliárdok bármelyikük tulajdonában álltak.

Különösen érdekes a sajtó reakciója. Amikor a pénzt még egyértelműen Seszták Miklóshoz kötötték, a történet politikai szempontból rendkívül jól használható volt. Amikor azonban a hatóság jelezte, hogy a tulajdonos személye nem ismert, már kevésbé volt kényelmes a korábbi állítások fenntartása. A TV2 riportja után viszont ismét lehetőség nyílt arra, hogy a történetet a volt miniszter körül tartsák, ezúttal egy korábbi üzlettárs bemutatásával.