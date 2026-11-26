A Győr pályán mutatott teljesítményén egyelőre nem látszott meg a klub aggasztó pénzügyi helyzete, ezt Emilie Hovden is kiemelte, aki szívesen maradna az ETO-nál.

– Nagyon jól érezzük magunkat Győrben. Ez egy olyan hely, ahol az ember hosszabb távon is el tudja képzelni a jövőjét. Csak azt szeretném, hogy rendeződjön a helyzet – fogalmazott a jobbszélső.

Breistöl örül a környezetváltozásnak

A fentebb említett akár 60 százalékos fizetéscsökkenés mértéke kisebb lehet, ha néhány játékos távozik az ETO-tól. A norvég különítményből Thale Rushfeldt sem erősítette meg, hogy Győrben fejezi be az idényt, de a nyilatkozatok alapján Kristine Breistöl állhat a legközelebb a távozáshoz.