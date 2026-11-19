Audi és ETO: húsz év együttműködés, hét BL-győzelem

Az Audi Hungaria 2006. július 1-jén lett a győri női kézilabdacsapat névadó szponzora. Az akkor kezdődött együttműködés a magyar klubkézilabda egyik leghosszabb és legeredményesebb szponzori kapcsolatává vált.

Az ETO már az Audi érkezése előtt is a magyar kézilabda élmezőnyéhez tartozott, az igazi nemzetközi áttörést azonban a következő évek hozták meg. A győriek 2013-ban, 2014-ben, 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben, 2024-ben és 2025-ben is megnyerték a Bajnokok Ligáját.

A két fél az elmúlt húsz évben rendszeresen megújította a partnerséget, legutóbb 2024 szeptemberében kötöttek újabb hároméves megállapodást. A szerződést a Vipers Kristiansand elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés szünetében írta alá Görbicz Anita klubelnök, Endrődi Péter akkori ügyvezető, valamint az Audi Hungaria részéről Michael Breme igazgatósági elnök és Németh Kinga igazgatósági tag.

Bizonytalan, hogy mi lesz a következő idénytől

Az Audi és a győriek jelenlegi szerződése a mostani, 2026/2027-es idény végéig szól. A megállapodás pontos pénzügyi feltételeit a felek nem hozták nyilvánosságra. Az együttműködés nem kizárólag pénzbeli támogatást jelenthet. Az Audi korábbi közleményei szerint a játékosok számára gépkocsikat is biztosított, emellett a vállalat az Audi Aréna Győr névadó szponzoraként is jelen van a város sportéletében.

A vállalat és az egyesület idén májusban még együtt ünnepelte a húszéves partnerséget. Az Audi akkori közleményében a női kézilabda hosszú távú erősítését és az utánpótlás támogatását is a közös célok közé sorolta.

Alig fél évvel később viszont sok minden bizonytalanná vált az ETO-nál.