Az ETO két holland sztárjára csapnának le a franciák

Nem csupán Romániában figyelik árgus szemekkel a győri fejleményeket. Ahogyan lapunk korábban megírta, a francia sajtó szerint a Brest Bretagne két holland válogatott játékost, Dione Housheert és Kelly Dulfert is megszerezheti Győrből.

A francia L'Équipe értesülései szerint ráadásul nem a Brest az egyetlen klub, amely igyekezhet kihasználni az ETO nehéz helyzetét. A Bajnokok Ligája-címvédő Metz is figyeli a fejleményeket, és elképzelhető, hogy a győri keretből próbál erősíteni. A francia együttes jelenleg két magyar válogatott játékost, Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztatja.

Sandra Toft már a búcsúra készül: Káosz van Győrben

Miközben Bruna de Paula, Fodor Csenge és a két holland játékos esetében egyelőre átigazolási értesülésekről beszélhetünk, Sandra Toft már maga is elismerte, hogy valószínűleg távozik Győrből.

– Bizonytalanság és káosz van, és senki sem tudja igazán, mi fog történni – jelentette ki Toft, akinek a szerződése jövő nyáron jár le, és már arra készül, hogy másik egyesületet kell keresnie.

Hihetetlenül szomorú vagyok amiatt, hogy nem itt fejezhetem be a pályafutásomat. Különösen azért, mert annyira jól érezzük magunkat itt, mind a csapatban, mind családként. Ez nagyon szomorú, ugyanakkor valahol egy új ajtó is kinyílik előttünk

– mondta a kapus.

Toft egyelőre nem nevezte meg, hol folytathatja pályafutását, de szavai alapján már számol a győri búcsúval.

Már a csődöt sem zárják ki Győrben

Fata Edina ügyvezető a Sport TV műsorában elismerte, hogy az egyesület komoly pénzügyi válságba került. Szerinte van olyan forgatókönyv, ami alapján reális lehet a csőd is:

Akkor, ha azok a tárgyalások a játékosokkal nem realizálódnak, amiket most szeretnénk, és ha a ők ebben nem partnerek, akkor igen, reális.

Fata arról is beszélt, hogy már a nyáron megpróbáltak négy-öt játékost kölcsönadni más kluboknak, ám akkor senki sem szeretett volna távozni. A mostani helyzetben viszont már a fizetések csökkentéséről és a szerződések esetleges felbontásáról is tárgyalniuk kell. Bár az októberi fizetéseket még hiánytalanul kifizették, a következő hónapok anyagi biztonsága kérdéses.