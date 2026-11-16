Kezdődik a csődben lévő Győri Audi ETO szétszedése
Amint az várható volt, az európai kézilabdaklubok megpróbálják magukhoz édesgetni a csődben lévő Győri Audi ETO legjobb játékosait. Hétfőn délután egy kézilabda átigazolásokkal foglalkozó oldal már konkrét nevekkel jelentkezett.
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