Az utasok szóltak, hogy baj van – részletek a mezőkövesdi vonatbalesetről
A vonaton utazók jelezték, hogy baj van, a helyi forgalomirányítás csak ezután állította meg a szerelvényt, a mozdonyvezető és a jegyvizsgáló pedig keresni kezdte az utast. A lányt végül a szemből érkező vonat vezetője vette észre a síneken.
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