A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a balesetért viselt felelősség kérdését a folyamatban lévő vizsgálatnak kell tisztáznia.
Megszólalt Vitézy Dávid: gyorssegélyt kap a vonatbalesetben megsérült Viviána családja
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter telefonon beszélt a mezőkövesdi vonatbalesetben súlyosan megsérült fiatal nő édesapjával. A tárcavezető közlése szerint a MÁV-csoport ötmillió forintos azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak, miközben továbbra is véradókat keresnek a kritikus állapotban lévő Viviána számára.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook / MÁV)
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