A Tisza-kormány korábbi állásfoglalásával is szembe ment
Ruszin-Szendi Romulusz mostani utazásával ellentmondott a Tisza-kormány egy korábban kifejtett álláspontjának, amely szerint
a magyar állam honvédségi repülőgépei nem szolgálhatnak politikai elit urizálásra, nem lehet őket luxus utazásokra használni az állami honvédségi légi flotta fenntartását a magyar adófizetők finanszírozzák.
A fenti mondatok Magyar Éva kormányszóvivő részéről hangzottak el a Tisza-kormány második, májusi kormányülését követő sajtótájékoztatón.