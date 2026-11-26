Noár Nagy Ervinék szétosztott milliárdjairól: Egyelőre ez most ugyanaz, ami ellen küzdöttünk előtte + videó
Kik döntöttek, milyen szempontok alapján, és kik kapják a pénzt? Ezekre a kérdésekre vár választ Molnár Áron a kulturális tárcától, miután Nagy Ervin államtitkársága nyílt pályázat nélkül döntött közel hárommilliárd forint támogatás elosztásáról. A színész szerint a mostani eljárás azt idézi, ami ellen korábban maga is fellépett.
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