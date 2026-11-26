Ruff Bálint befolyása Lőrincz Viktória tárcájában is növekedhet

Mint arról lapunk korábban beszámolt, Ruff Bálint a Lőrincz Viktória vezette Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumon keresztül is növelhette kormányzati befolyását. A tárcához került a közbeszerzések teljes felügyelete, így a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy újabb stratégiai területen szerezhetett meghatározó pozíciót.

A változás azért is érdekes, mert Lőrincz Viktória minisztériumának működését az elmúlt hónapokban számos probléma kísérte. A Magyar Falu Program körüli nehézségek, a szociális tűzifaprogram késedelme és a tárcánál történt személyi távozások egyaránt kérdéseket vetettek fel a minisztérium teljesítményével kapcsolatban. Ruff ugyanakkor a tárcavezető pozíciójának megerősítésével és újabb feladatkörök odairányításával egyszerre erősíthette Lőrincz Viktória helyzetét és saját kormányzati mozgásterét.

A mostani kinevezés újabb adalék ahhoz, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter milyen szerepet tölthet be a kormányzati hatáskörök és személyi döntések alakításában. Különösen annak fényében érdekes, hogy a közbeszerzések felügyelete mellett immár a területfejlesztési operatív programok monitoringbizottságainak vezetésében is a Lőrincz Viktória által irányított minisztérium egyik vezető tisztségviselője kapott meghatározó szerepet.