Így kebelezhette be Ruff Bálint a vidékfejlesztési tárcát is

A tárca működésének biztosítása mellett Lőrincz Viktória pozíciójának megerősítése Ruff Bálint kormányzati befolyását is növelheti. A Magyar Nemzethez eljutó információk alapján a miniszterelnökséget vezető miniszter azzal erősíthette meg a hozzá hű tárcavezetőt, hogy további feladatokat és hatásköröket irányított a minisztériumhoz, köztük a közbeszerzések teljes felügyeletét. Ezzel Lőrincz Viktória

a korábbinál szélesebb jogosítványokhoz juthatott, miközben Ruff egy újabb stratégiai terület felett szerezhetett befolyást.

Borulhat a kényes egyensúly

Értesüléseink szerint a miniszterelnök-helyettesként dolgozó Ruff Bálint számára azért is kulcsfontosságú Lőrincz Viktória pozíciójának megőrzése, mert a tárcavezető megtartásával tovább erősödik befolyása a kormányzaton belül. Úgy tűnik, a Magyar-kormányon belül Ruff iránáyba billen el az erőegyensúlyt, ezzel a Partizántól érkezett miniszterelnök-helyettes biztosíthatja saját politikai hátországát.