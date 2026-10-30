Így kebelezhette be Ruff Bálint a vidékfejlesztési tárcát is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Lapunk információi szerint Ruff Bálint a Lőrincz Viktória vezette Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumon keresztül is növelheti befolyását a kormányzaton belül. A tárcához került a közbeszerzések teljes felügyelete, így egy újabb stratégiai terület kerülhet a miniszterelnökséget vezető miniszter érdekkörébe.

Gábor Márton
2026. 10. 30. 12:03
Így kebelezhette be Ruff Bálint a vidékfejlesztési tárcát is
Fotó: Facebook

A tárca működésének biztosítása mellett Lőrincz Viktória pozíciójának megerősítése Ruff Bálint kormányzati befolyását is növelheti. A Magyar Nemzethez eljutó információk alapján a miniszterelnökséget vezető miniszter azzal erősíthette meg a hozzá hű tárcavezetőt, hogy további feladatokat és hatásköröket irányított a minisztériumhoz, köztük a közbeszerzések teljes felügyeletét. Ezzel Lőrincz Viktória 

a korábbinál szélesebb jogosítványokhoz juthatott, miközben Ruff egy újabb stratégiai terület felett szerezhetett befolyást.

Borulhat a kényes egyensúly

Értesüléseink szerint a miniszterelnök-helyettesként dolgozó Ruff Bálint számára azért is kulcsfontosságú Lőrincz Viktória pozíciójának megőrzése, mert a tárcavezető megtartásával tovább erősödik befolyása a kormányzaton belül. Úgy tűnik, a Magyar-kormányon belül Ruff iránáyba billen el az erőegyensúlyt, ezzel a Partizántól érkezett miniszterelnök-helyettes biztosíthatja saját politikai hátországát. 

A hozzá közel álló miniszter megerősítése egyúttal lehetőséget teremthet arra Ruff Bálintnak, hogy a saját hatáskörén túlmutató területeken is érvényesítse befolyását, miközben a minisztériumhoz rendelt új feladatok Lőrincz Viktória pozícióját is stabilizálhatják.

A közbeszerzések felügyelete emellett az állami beruházások és fejlesztések szempontjából is jelentős terület. A hatáskörök átrendezése így nemcsak a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium szerepét erősítheti, hanem Ruff Bálint kormányzaton belüli mozgásterét is bővítheti.

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy értesüléseink szerint Ruff Bálint a minisztériumokban dolgozó, hozzá köthető személyeken keresztül gyűjthet információkat az előző tizenhat év kormányzati működéséről. A mostani fejlemények ennek fényében újabb kérdéseket vetnek fel a miniszterelnökséget vezető miniszter kormányzaton belüli szerepéről és a tárcák feletti befolyásának alakulásáról.

Borítókép: Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes és Magyar Péter miniszterelnök (Forrás: Facebook)

miniszterelnöklőrincz viktóriaruff bálintvidék - és településfejlesztési minisztériumSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

Pilhál György avatarja

Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu