Vitézy a videó végén a korábbi autópálya-koncessziós rendszert is kemény szavakkal illette. Amikor arról kérdezték, mire a legbüszkébb az eddigi kormányzati munkából, két eredményt emelt ki: az uniós források hazahozatalát, valamint az általa korruptnak nevezett rendszer lebontását. A miniszter szerint az autópálya-koncesszió évente 560–600 milliárd forintot vont el a magyar állam közlekedési fejlesztéseitől. Vitézy név szerint is említette Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót, akikkel kapcsolatban azt állította, hogy a konstrukció révén jelentős forrásokhoz jutottak.

A tárcavezető szerint a koncesszió következtében kevesebb pénz maradt a vasúti pályák felújítására, az állomások korszerűsítésére és a mellékutak rendbetételére. Úgy fogalmazott, hogy az autópálya-konstrukció gyakorlatilag elszívta a levegőt a Magyar Vasút és az országos közúthálózat fejlesztése elől. Vitézy azt is állította, hogy a koncessziós rendszerből származó pénzek végső soron a korábbi hatalmi és gazdasági struktúra működtetését szolgálták. Példaként említette az ásványvíz-beszerzéseket, a kommunikációs szolgáltatásokat és a Megafon finanszírozását is.