vitézy dávidkormánybalesetegyeztetéskresz

Vitézy Dávid: A közlekedésbiztonság szigorításával életek megmentése a cél

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A kormány honlapján konzultáció indult, melynek az is része, hogy a legsúlyosabb közlekedési jogsértések esetén elkobozható legyen a jármű.

2026. 07. 16. 20:22
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárcavezető szerint az egyik legmegosztóbb kérdés lehet a progresszív bírságok bevezetésének lehetősége, vagyis a közlekedési bírságok összege a jövedelmi viszonyokhoz vagy a jármű értékéhez igazodna.

A miniszter beszélt az átlagsebesség-mérés bevezetésének lehetőségéről is. Elmondta, hogy ennek technikai feltételei adottak, a szükséges kamerarendszerek rendelkezésre állnak, amelyek alkalmasak szakaszsebesség-mérésre. A kormány arról is kikéri az emberek véleményét, hogy ezt a módszert alkalmazzák-e autópályákon, veszélyes útszakaszokon.

Hozzátette: az M1-es autópálya felújítás alatt álló szakaszán is felmerülhet az átlagsebesség-mérés alkalmazása az ideiglenes sebességkorlátozások betartatására. Megjegyezte: a lezárt szakaszon jelentősen megnőtt a balesetek száma.

Vitézy Dávid ismertetése szerint bővítenék az objektív felelősség elvének alkalmazását. A javaslat értelmében az üzembentartó felelőssége kiterjedne a jogosulatlan buszsávhasználatra, a vasúti átjáró tilos jelzésének megszegésére, valamint a szabálytalan megállás egyes eseteire is.

A társadalmi egyeztetés kitér az elektromos rollerek szabályozására is. A kérdőívben szerepel a kis- és nagyteljesítményű rollerek elkülönített szabályozása, 25 kilométer/órás sebességhatár bevezetése, a bukósisak használatának kötelezővé tétele bizonyos esetekben, valamint alsó korhatár meghatározása. Az online kérdőívet kitöltők arról is véleményt mondhatnak, hogy a rollerek használatát 12, 14, 16 vagy 18 éves kortól engedélyeznék.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem merült fel a rollerhasználat teljes tiltása.

Vitézy Dávid kiemelte: a kérdőív, szemben az előző kormány korábbi nemzeti konzultációival, nem irányított, hanem valódi kérdéseket tartalmaz, és célja, hogy valódi párbeszéd alakuljon ki a közlekedés biztonságát érintő kérdésekről.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekdonald trump

Róka fogta csuka

Szőcs László avatarja

Egy háború olyan, mint az összetett mondat: egyszerűbb belekezdeni, mint befejezni – nem először és nem is utoljára írjuk le ezeket a sorokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu