Vitézy Dávid: A közlekedésbiztonság szigorításával életek megmentése a cél

Vitézy Dávid ismertetése szerint bővítenék az objektív felelősség elvének alkalmazását. A javaslat értelmében az üzembentartó felelőssége kiterjedne a jogosulatlan buszsávhasználatra, a vasúti átjáró tilos jelzésének megszegésére, valamint a szabálytalan megállás egyes eseteire is.

A társadalmi egyeztetés kitér az elektromos rollerek szabályozására is. A kérdőívben szerepel a kis- és nagyteljesítményű rollerek elkülönített szabályozása, 25 kilométer/órás sebességhatár bevezetése, a bukósisak használatának kötelezővé tétele bizonyos esetekben, valamint alsó korhatár meghatározása. Az online kérdőívet kitöltők arról is véleményt mondhatnak, hogy a rollerek használatát 12, 14, 16 vagy 18 éves kortól engedélyeznék.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem merült fel a rollerhasználat teljes tiltása.

Vitézy Dávid kiemelte: a kérdőív, szemben az előző kormány korábbi nemzeti konzultációival, nem irányított, hanem valódi kérdéseket tartalmaz, és célja, hogy valódi párbeszéd alakuljon ki a közlekedés biztonságát érintő kérdésekről.