Vitézy Dávid: A közlekedésbiztonság szigorításával életek megmentése a cél

A tárcavezető szerint az egyik legmegosztóbb kérdés lehet a progresszív bírságok bevezetésének lehetősége, vagyis a közlekedési bírságok összege a jövedelmi viszonyokhoz vagy a jármű értékéhez igazodna.
A miniszter beszélt az átlagsebesség-mérés bevezetésének lehetőségéről is. Elmondta, hogy ennek technikai feltételei adottak, a szükséges kamerarendszerek rendelkezésre állnak, amelyek alkalmasak szakaszsebesség-mérésre. A kormány arról is kikéri az emberek véleményét, hogy ezt a módszert alkalmazzák-e autópályákon, veszélyes útszakaszokon.
Hozzátette: az M1-es autópálya felújítás alatt álló szakaszán is felmerülhet az átlagsebesség-mérés alkalmazása az ideiglenes sebességkorlátozások betartatására. Megjegyezte: a lezárt szakaszon jelentősen megnőtt a balesetek száma.
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