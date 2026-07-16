Készül a lex Szijjártó? – Magyar Péter ismét megfenyegette a volt külügyminisztert
Napok óta képtelen leállni Szijjártó Péter gyalázásával a miniszterelnök, miután kiderült, hogy a fideszes politikus elfogadta a BYD vezetői ajánlatát. Magyar Péter szavai szerint készül a lex Szijjártó, ugyanis a összeférhetetlenségi szabályok kiterjesztésével akadályoznák meg, hogy a korábbi külügyminiszter a kínai autógyártónál folytassa karrierjét.
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