Szijjártó Péterminiszterelnökbydberuházás

A Magyar Péter nem áll le, a miniszterelnök tovább gyalázza Szijjártó Pétert

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Újabb rágalmakkal és személyeskedő kijelentésekkel teli videóval reagált Magyar Péter arra, hogy Szijjártó Péter visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát, és a BYD vállalatcsoport vezetőjeként folytatja pályafutását. A miniszterelnök közösségi oldalán azt állította, hogy a döntés a Fidesz széthullásának jele, az egykori külügyminisztert pedig a magyar érdekek elárulásával vádolta.

Munkatársunktól
2026. 07. 15. 20:15
Fotó: Csudai Sándor
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A Fidesz is adott ki közleményt Szijjártó Péter lemondásával kapcsoltban. Mint írták, a párt országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)

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Pilhál György
idezojeleksvédország

Kenyeret jelentő szó

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Akkoriban két-három havonta találkoztam Varga Vilmossal, többnyire késő délután, néha este. Előtte csupán azt beszéltük meg, hogy beszélgetni fogunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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