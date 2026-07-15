A Magyar Péter nem áll le, a miniszterelnök tovább gyalázza Szijjártó Pétert

A Fidesz is adott ki közleményt Szijjártó Péter lemondásával kapcsoltban. Mint írták, a párt országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)
A Fidesz is adott ki közleményt Szijjártó Péter lemondásával kapcsoltban. Mint írták, a párt országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)
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