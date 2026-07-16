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Magyar Péter nem csak Szijjártó Péternek ment neki, itt sokkal többről van szó – ez sokba fog kerülni

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Magyar Péter miniszterelnök szerint a BYD-hoz szerződni egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással. Ezt Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszternek célozta. A kínai kapcsolatokat azonban kár feláldozni a belpolitika oltárán, mert nagy árat fizethet érte az ország.

Kiss Gergely
2026. 07. 16. 13:33
Magyar Péter belpolitikai ténykedése később még nagyon sokba kerülhet Magyarországnak Fotó: Vémi Zoltán
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Nem árt tudni azt sem, hogy a kvantumműhold már tényleg sci-fi-szint. Szerinte a Micius nem azért izgalmas, mert menőn hangzik, hanem mert a jövő titkosítása, kommunikációja és technológiai szuverenitása múlhat az ilyen kísérleteken. „Európa legnagyobb baja nem az, hogy Kína túl gyors. Hanem az, hogy mi túl lassan hisszük el, hogy ez már megtörtént. Aki a jövő infrastruktúráját építi, az nem követi a történelmet” – zárta sorai.

Magyar Péter felrúgta a gazdasági semlegesség elvét

Magyar Péter keresetlen szavakkal illette Kínát. Ez arra is rávilágít, hogy feladta a gazdasági semlegesség elvét. A gazdasági semlegesség politikájáról Orbán Viktor volt miniszterelnök két évvel ezelőtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezvényén beszélt. A gazdasági semlegesség első és legfontosabb alapelvének azt nevezte, hogy mi döntsük el, kivel üzletelünk. A másik alapelvnek azt tartotta, hogy azzal üzleteljünk, akivel a leginkább megéri, vagyis a gazdasági hatékonyság, versenyképesség szempontját semmi ne előzze meg. A harmadik alapelv, hogy csak saját értékeink alapján tárgyaljunk, az ideológiai kérdéseket ne keverjük össze gazdasági kérdésekkel. A negyedik alapelvnek a gazdasági semlegesség kapcsán Orbán Viktor azt emelte ki, hogy „minden égtáj felé” tájékozódjunk. Magyar Péter szavaiból az tűnik ki, hogy Kína nem számít. A gazdasági előnyöket feláldozzuk a politikai ellenfél gyalázására. 

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